Единственный способ искоренить коррупцию в военкоматах - открыть границы.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Мосийчук считает, что право на выезд должны получить все, кто не является носителем государственной тайны.

"Все, кто хотел, уже купил себе право выезда и уехал, или регулярно выезжает, а от тех, кто еще не уехал, но воевать не хочет при принудительной мобилизации, толка на фронте все равно не будет", - написал Мосийчук, впервые сообщивший о злоупотреблениях одесского военкома Евгения Борисова.

К слову, бывший парламентарий и приводил подробности, как военкома-богача удалось задержать в Киеве. Силовики заманили его в столицу обещанием "порешать" его дело в суде и не применять арест.

Ранее глава НАПК Александр Новиков также заявлял, что проблема с коррупцией в военкоматах проистекает из запрета на выезд за рубеж, и нужно урегулировать этот вопрос. Он добавил, что факты нарушений, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что лишь отдельные работники ТЦК злоупотребляют своим служебным положением.