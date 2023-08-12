Большинство работников военкоматов являются добропорядочными, а массовое увольнение военкомов не решит проблем бегства призывников за границу.

Об этом в эфире телемарафона заявил директор Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

По его словам, факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что лишь отдельные работники ТЦК злоупотребляют своим служебным положением.

"Если мы не будем менять систему и просто станем назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошёл бои, они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию. Поэтому сначала надо изменить правила, по которым функционируют ТЦК и правила пересечения границы", - отметил Новиков.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал увольнение всех военкомов и замену их на фронтовиков.

Как пишет западное издание NYT, массовое увольнение начальников областных ТЦК, вероятно, вызвано потерями в ходе контрнаступления.

Перед этим Владимир Зеленский провёл заседание СНБО по результатам проверки военкоматов.