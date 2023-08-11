В Институте современной войны в Вест-Пойнте заявили, что Запад частично виноват в медленном контрнаступлении Украины.

Об этом написал в Твиттере заведующий кафедрой городских боевых действий в Институте современной войны Джон Спенсер.

"Запад не дал того, что обещал, и, что более важно, не дал даже части того, что нужно Украине", - написал Спенсер.

Ни одной другой армии не приходилось прорывать "такие протяженные заминированные оборонительные рубежи" со времен Второй мировой войны, добавил он. Эксперт также заявил, что ни одна западная армия не решится на такой шаг, если у нее не будет в 1000 раз больше техники, чем у Украины.

Спенсер отметил, что поступали жалобы по поводу суммы, обещанной Вашингтоном Украине, в размере 40 миллиардов долларов. Для сравнения, Америка тратила 1 миллиард долларов в день на размещение менее 260 000 солдат в Ираке и Афганистане.

"Украине пришлось мобилизовать больше войск (более 700 тысяч, вероятно, 1 миллион), чем все вооруженные силы США, а мы тратим более 800 миллиардов долларов в год, чтобы быть готовыми защищать США и наши национальные интересы", — написал он.

Между тем в Белом доме заявили, что дали Украине все, о чем она просила для контрнаступления, но время не на ее стороне.

Ранее президент Польши Анджей Дуда считает, что сейчас есть возможность "дёшево остановить российский империализм".

"Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не остановим российскую агрессию, за это придется заплатить очень высокую цену", - заявил Дуда.