США дали Украине все, о чем она просила для своего наступления, но время не на ее стороне.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

"В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили... Мы продолжаем это делать, мы настроены продолжать готовить украинские силы, но, что важнее, мы даем им инструменты и оружие, которые им нужны для прорыва этих линий (обороны)", - сказал Кирби.

По его словам, Киев понимает, что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.

Он привел слова Владимира Зеленского, что пока продвижение дается не так быстро, как хотелось бы.

"Они очень отважно сражаются каждый божий день и добиваются прогресса. Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса", - сказал Кирби.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине сложно наступать и обороняться из-за нехватки дальнобойного оружия. Он также признался, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS. Также президент Украины говорил, что наступление должно было начаться весной, но не началось из-за промедления с поставками техники.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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