В Госдепе заверяют, что гарантии безопасности США для Украины будут актуальны независимо от результата американских выборов.

Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает "Голос Америки".

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и среди наших союзников и партнеров, взявших на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – заявил Миллер.

Заявление он сделал, отвечая на вопрос о возможном президентстве Трампа и его отношении к гарантиям.

Миллер говорит, что они будут закреплены в действующих межгосударственных соглашениях, независимо от личности президента США.

Ранее CNN заявлял, что Путин рассчитывает на победу Трампа на выборах 2024 года и что они смогут договориться.

Также мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп объяснил, как бы он установил мир в Украине "за 24 часа". Кроме того, он заявил, что в случае переизбрания президентом он попросит Европу заплатить за восстановление запасов оружия, переданного Украине.