Латвия присоединилась к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Латвия присоединилась к Декларации G7 о поддержке Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется", - написал Кариньш.

Также он отметил, что Латвия ожидает на создание специального международного трибунала для России за агрессию против Украины.

Напомним, во время саммита НАТО в Вильнюсе, страны G7 приняли общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Украина начала переговоры с Штатами по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Ранее советник главы Офиса президента Дарья Заривная озвучила основные направления, по которым Украина получит "гарантии безопасности" от союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые на сегодняшний день выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении "гарантий безопасности". Это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.