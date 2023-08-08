Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано во время короткого интервью журналистам 8 августа.

По его словам, ЕС в принципе не может выступать гарантом безопасности, поскольку, в отличие от НАТО, не является оборонным объединением.

"Мы не являемся организацией, которая занимается вопросами безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", — отметил Стано.

Представитель также отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких сферах, в том числе в военной области.

Что касается прямых гарантий безопасности Украине, по мнению Питера Стано, этим должны заняться Альянс и страны-союзники.

Как мы сообщали, начались переговоры о гарантиях безопасности Украине с США. Эти переговоры предусмотрены совместной декларацией о поддержке Украины, которая стала основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений, сообщает официальный сайт президента страны.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Владимир Зеленский назвал двенадцать стран, которые согласились предоставить Украине гарантии безопасности.