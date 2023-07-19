Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом он попросит Европу заплатить за восстановление запасов оружия, переданного Украине.

Об этом он сказал в своем предвыборном видео.

"Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы США и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию. Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну.

Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом...

Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать", - пообещал Трамп.

Ранее Трамп обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине, и раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.

Как писала "Страна", Трамп также ругал Байдена за решение задействовать резерв США для поддержки восточного фланга НАТО.