Джо Байден решил задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Он подписал указ, разрешающий Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения европейской безопасности.

Это решение раскритиковал бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

По словам Трампа, политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне.



"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (название президентского борта в США – Ред.), не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп.

По мнению Трампа, "безрассудная эскалация" конфликта в Украине толкает вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными.



"Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир", - заявил политик.

Высказывания Трампа отсылают к резонансным случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского борта, то и дело оступался и падал.

Летом он снова упал, но уже не на трапе, а во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в Колорадо.