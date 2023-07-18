Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст США прислал ему извещение о том, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Это означает, что его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.

Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

"Прокурор Минюста Джек Смит прислал письмо, в котором указывается, что я являюсь подозреваемым по делу о 6 января, дав мне четыре дня на извещение большого жюри [о получении письма], что всегда означает арест и предъявление обвинений", - сказано в посте Трампа.

Трамп напомнил, что это уже третье уголовное дело в его отношении.

"Эта охота не ведьм связана со вмешательством в выборы и абсолютным превращением в политическое оружие правоохранительных органов", - считает экс-президент.

Он предположил, что подобный шаг Минюста связан с его неоднократными обвинениями в адрес демократов в махинациях на президентских выборах 2020 года.

"Это очень печальный и темный период для нашей страны", - резюмировал Трамп.

Большое жюри в американской правовой системе утверждает обвинения, выдвинутые прокуратурой. У Трампа есть формальная возможность, представ перед большим жюри, убедить присяжных отклонить все обвинения в его отношении, однако на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Вероятно, Трамп откажется от встречи с большим жюри, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, запрещающей принуждать к даче показаний против самого себя.

Трамп также проходит по делу о неправильном хранении секретных документов.

Третье его уголовное дело связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.