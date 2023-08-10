Президент США Джо Байден собирается запросить у Конгресса еще 13 миллиардов долларов на оборону, включая помощь Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Всего запрос будет составлять 25 миллиардов долларов, остаток суммы планируется потратить на помощь после стихийных бедствий.

Как сообщает агентство, предложение Байдена может вызвать "конфронтацию с республиканцами, менее склонными оказывать дальнейшую финансовую поддержку войне в Украине".

Накануне газета Politico писала, что администрация Байдена также намерена просить о выделении средств на помощь Тайваню.

Напомним, на днях сообщалось, что администрация Байдена уже работает над запросом на дополнительное финансирование для Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Ранее в Пентагоне заявляли, что администрация США располагает как минимум 6 млрд долларов на продолжение помощи Украине, обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.

Мы анализировали, с какими трудностями сталкивается в США выделение новых средств для Украины, в нашем итоговом материале.