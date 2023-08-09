Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, как ожидается, попросит конгресс выделить дополнительные средства на помощь Украине.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, сумма нового запроса (в том числе на поставки вооружений Киеву) исчисляется миллиардами долларов.

Администрация Байдена также намерена просить о выделении средств на помощь Тайваню.

Ранее в Пентагоне заявляли, что администрация США располагает как минимум 6 млрд долларов на продолжение помощи Украины, обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.

Также сообщалось, что Белый дом преуменьшает значение опроса CNN, который показывает, что большинство американцев выступают против предоставления Конгрессом дополнительного финансирования для поддержки Украины.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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