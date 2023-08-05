Литва передает Украине комплекс ПВО NASAMS в новом пакете помощи. Об этом сообщает минобороны страны.

"В ближайшее время Украине будут переданы системы запуска ракет NASAMS, антидроны, материально-техническое оборудование, раскладушки и многое другое", - заявляет ведомство.

В министерстве также отметили, что в этом году уже передали Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, а также боеприпасы к гранатометам.

Помимо этого, Литва активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.

28 июня президент Литвы Гитанас Науседа приезжал с неанонсированным визитом в Киев. В этот день он сообщил, что его страна приобрела две пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут переданы Украине.

Тем временем война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

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