Литва усилила охрану своей границы и обновила планы реагирования в случае провокаций "вагнеровцев", которые расположились недалеко от границы с Литвой в Гродненской области Беларуси.

Об этом заявил президент Гитанас Науседа по итогам встречи с польским премьер-министром.

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", - заявил Науседа.

С ним согласен польский премьер Моравецкий, который заявил, что цель ЧВК - дестабилизация восточного фланга НАТО.

По оценкам двух стран, в Беларуси сейчас находится около 4 тысяч наемников, но итоговая цифра может достичь 10 тысяч. "Мы должны быть готовы к тому, что число провокаций будет расти", – сказал Моравецкий.

Напомним, что лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил польские власти в искусственном раздувании угрозы со стороны "вагнеровцев" в предвыборных целях.

Ранее мы подробно рассказывала, что в Польше говорят и пишут по поводу угроз со стороны "вагнеровцев", а также к каким последствиям эта история может привести.