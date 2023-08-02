США пока не видят оснований для применения пятой статьи устава НАТО о коллективной безопасности из-за инцидента в воздушном пространстве Польши.

Об этом сообщил на регулярном брифинге в среду глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации", - сказал чиновник.

Напомним, 1 августа Польша обвинила Белоруссию в нарушении своего воздушного пространства. В ответ МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничной зоны.

Между тем война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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