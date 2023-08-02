Президент США Джо Байден хочет направить часть денег, предусмотренных для помощи Украине, на вооружение для Тайваня.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Президент США намерен вскоре обратиться с соответствующей просьбой к Конгрессу, чтобы ускорить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Накануне Белый дом анонсировал поставки Тайваню оружия на 345 млн долларов. В целом Тайбэй уже годами ожидает обещанного Штатами оружия на 23 млрд долларов.

Конгрессу еще только предстоит голосование за этот пакет помощи, известный как "иностранное военное финансирование". Эксперты считают, что включение туда Тайваня сделает более реалистичной его поддержку республиканцами, которые скептически настроены касательно помощи Украине, но поддерживают помощь Тайваню.

Голосование станет "первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе", пишет FT.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предостерегают и предупреждают, что война за Тайвань была бы разрушительной. Конфликт может повлиять на мировую экономику.

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