Близ Тайваня, у побережья Жуйфана дайверы встретили редчайшую глубоководную рыбу, которую называют рыбой Судного дня. Это рыба-ремень или "сельдяной король".

Видео с обитателем глубин появилось в интернете.

Латинское название существа - Regalecus russelii. Это представитель семейства ремнетелых рыб с телом, похожим на ленту. Сельдяные короли могут достигать более чем девяти метров в длину.

На теле рыбы были заметны большие углубления. По мнению специалистов, это следы нападения бразильской светящейся акулы, которая обладает способностью выкусывать куски мяса и обитает в теплых океанических водах по всему миру.

"Должно быть, рыба умирала, поэтому поплыла на мелководье", — предположил инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру.

Regalecus russelii называют рыбой Cудного дня: согласно японской мифологии, раз сельдь, обычно обитающая на глубине 200-1000 метров, поднимается к поверхности (и порой выбрасывается на берег), это верный признак грядущего землетрясения. За два года до сильнейшего землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС "Фукусима-1" в 2011-м, на берег выбросились десятки таких рыб.

К слову, по сети сейчас активно ходят слухи о конце света. СМИ и соцсети публикуют пророчество афганского нумеролога по имени Сидик Мохаммед Афган, которого прозвали Нострадамусом XXI века. Согласно его формуле, сегодня, 17 июля, произойдут события мирового масштаба, способные подтолкнуть человечество к пропасти.

По мрачным предположениям Афгана, июльский понедельник станет наихудшим в году, поскольку будет сопряжён с так называемым ядерным разломом.

Как мы писали, зимой стрелки "часов Судного дня" перевели на 10 секунд вперед. Ядерная угроза стала высока как никогда в истории.

А минувшей осенью в Мексике поймали "рыбу Судного дня".