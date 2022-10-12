В Мексике рыбаки поймали редкую глубоководную "рыбу Судного дня", являющуюся по легендам - предвестником конца света.

Об этом пишет New York Post.

"Неуловимый обитатель глубин", которого удалось поймать рыбакам, это Сельдяной король или ремень-рыба.

Это крупнейшая в мире костистая рыба, которая может вырастать в длину до 17 метров.

Суеверия с этой рыбой связаны с японской мифологией. Рыба считается предвестником катастроф. Сельдяной король, чувствуя сейсмическую активность Земли, поднимаются с глубин перед землетрясениями и цунами, являясь в народном мифотворчестве их предвестниками.

Напомним, в июле текущего года в Чили выловили пятиметровую рыбу, которая считается предвестницей катастроф. Обитает рыба в Средиземноморской Атлантике от Калифорнии до Чили. Рыбака, который словит это чудовище, по традиции считают проклятым.

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