В Исландии приземлился воздушный командный пункт военно-морских сил США - самолет E-6B Mercury, предназначенный для связи с атомными подлодками.

Об этом сообщает Европейское командование Вооруженных сил США в Twitter.

"Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США", - говорится в сообщении.

Также этот борт может осуществлять управление ядерными пусками.

Как сообщило Европейское командование Вооруженных сил США, он может принять участие в учениях в Арктике.

Напомним, в начале ноября американский самолет "судного дня" Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота.

Также сообщалось, что США перебросили в Испанию четыре своих бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, после выхода РФ из СНВ.

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