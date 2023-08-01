США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине 155-мм боеприпасов.

Об этом пишет Financial Times.

Также ведутся переговоры с Японией.

Украина выпускает в день до 8 тысяч таких снарядов. Они используются в гаубицах вдоль всей линии фронта.

В будущем Штаты намерены увеличить собственное производство, а пока пытаются закрыть потребность за счет союзников.

Напомним, Болгария передаст Украине около сотни БТР советского образца.

По данным The Wall Street Journal, Южная Корея начала тайно вооружать Украину через США. Также сообщалось, что Япония может начать поставки снарядов в США для Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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