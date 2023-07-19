В Софии задержали 39-летнего мужчину, который в соцсетях угрожал убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции относительно войны в Украине.

Об этом сообщает сайт Euractiv.

4 июля обвиняемый угрожал убить министра, отправив ему сообщение в его личном профиле в социальной сети, сообщила районная прокуратура Софии. По данным ведомства, этот человек угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по поводу войны в Украине.

В ходе следствия было установлено, что профиль в социальной сети, с которого рассылались угрозы, был создан и использован обвиняемым с нициалами Г.Д. Мужчину задержали на 72 часа по постановлению прокуратуры.

Тагарев и Минобороны пока не комментируют дело.

Как напоминает сайт, Тагарев, входящий в состав нового правительства в Софии, настроен проевропейски и решительно выступает за военную поддержку Украины. Однако до недавнего времени в течение почти года Болгарией управляло временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, которого многие считают прокремлевским.

В Болгарии не все поддерживают оказание помощи Украине. Так, десять дней назад демонстранты протестовали в Софии, требуя, чтобы Болгария не направляла военную помощь Киеву. Изначально было объявлено, что шествие под названием "Марш мира" дойдет до офиса Тагарева, но его организаторы изменили маршрут. 16 июля Тагарев прокомментировал такие настроения, заявив в интервью, что политика и пропаганда Кремля имеют серьезные успехи в Болгарии.

"Ее поддерживают значимые общественные группы, партии и в какой-то степени президент", — сказал он.

Напомним, в Болгарии продлили программу приема украинских беженцев до конца сентября.

6 июля президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Болгарии, он поспорил с президентом Радевым по поводу поставок Украине оружия.