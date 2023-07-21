Парламент Болгарии одобрил предоставление Украине около 100 бронетранспортеров советского образца.

Об этом сообщает болгарский новостной портал БГНЭС.

Решение о дополнительной военной помощи Украине поддержали 142 депутата.

Как мы сообщали, Болгария уже официально объявляла о передаче Украине тяжёлой военной техники. Кроме того, Болгария подключилась к европейской программе закупки снарядов для Украины. До этого момента помощь Украине тоже имела место, но не афишировалась.

Мы также публиковали видео, как в Болгарии Зеленский поспорил с президентом Руменом Радевым по поводу поставок Украине оружия. В частности украинский президент подверг своего коллегу Радева критике за использование слова "конфликт" вместо "война" и отверг его предложения о дипломатическом урегулировании, объяснив, что военная помощь Киеву — лучший вариант, чем допустить, чтобы "война пришла к вам".

Ранее Болгария отправила Украине партию вооружений, которые были изготовлены 30-40 лет назад. "Мы также вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", — заявил тогда глава военного ведомства Болгарии.