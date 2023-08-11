Президент Польши Анджей Дуда считает, что сейчас есть возможность "дёшево остановить российский империализм".

Об этом польский политик сказал в интервью The Washington Post.

"Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не остановим российскую агрессию, за это придется заплатить очень высокую цену", - заявил Дуда.

Он рассказал американскому журналисту, как Польша пережила 600 лет попыток РФ захватить или разделить ее территорию.

Сейчас, по мнению Дуды, мир опять наблюдает "возрождение российского империализма" - начиная со вторжения Москвы в Грузию в 2008 году, нападения на Украину в 2014 году и "неоднократных угроз, направленных на страны Балтии, Польшу и всей Центральной Европы".

По его мнению, президент РФ Владимир Путин и его "дружки" мечтают "о царской власти и восстановлении царской территории".

"Мы должны остановить наступление России в Украине сейчас, чтобы не случилось, как это было в Первую и Вторую мировые войны, что американским солдатам придется проливать свою кровь и гибнуть в Европе, чтобы восстановить мир и свободу", - заявил Дуда.

Президент Польши также считает, что у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне.

Ранее Дуда заявлял об уверенности, что Россия не применит ядерное оружие в Украине. В то же время польский президент опасается аварий на украинских АЭС.