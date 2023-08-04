Отношения между Украиной и Польшей переживают новый кризис. Киев и Варшава обменялись жесткими заявлениями, которые привели взаимному вызову послов в МИД.

Поводом для конфликта стали призывы польской стороны к Украине быть "более благодарной" за оказываемую во время войны поляками помощь. Они были связаны с ограничениями, введенными на экспорт украинских зерновых Польшей (Варшава хочет их продлить и далее).

На фоне прекращения работы "зернового коридора" для Украины это выглядит как предательство и "нож в спину" со стороны страны, которую в Киеве считали одним из главных союзников.

Но поляки эти претензии отвергают и, в ответ, обвиняют украинские власти в "неблагодарности".

Отчасти такая позиция Варшавы объясняется приближением выборов в Сейм. Правящая правая партия "Право и справедливость" пытается заработать дополнительные очки, показывая себя "защитником национальных экономических интересов". Тем более, что значительная часть ее избирателей - это фермеры, которые и лоббировали запрет на импорт украинского продовольствия.

Однако, на самом деле, проблема гораздо глубже и показывает, что в реальности отношения между Украиной и Польшей далеко не столь однозначно теплые, как это кажется. И даже война с Россией имеющиеся противоречия не смогла полностью сгладить. Это достаточно важный сигнал на будущее. Украина, которая стремится вступить в ЕС, может получить в лице Польши не столько союзника, сколько конкурента. Причем, конкурента жесткого.

Что ждет украинско-польские отношения, разбиралась "Страна".

Обмен обвинениями

Роль спички в пороховом складе сыграло заявление министра канцелярии президента Польши, руководителя Офиса международной политики (орган в структуре президентской канцелярии) Марцина Пшидача.

В эфире польского TVP тот заявил, что Киев получил настолько большую помощь со стороны Варшавы, что ему "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет", имея в виду претензии по поводу введенных поляками ограничений на импорт украинского продовольствия.

Возможно, словам Пшидача не придали бы такого значения, если бы тот до прошлой зимы не занимал должность замглавы польского МИДА, а в канцелярии не был тем, кто часто комментирует украинско-польские отношения, например, встречи президента Польши Анджея Дуды с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они с начала войны Украины с Россией встречаются очень часто и не только в ходе обоюдных визитов, но и перед и после поездок в другие страны Зеленского, который вынужден сейчас пользоваться польскими аэродромами.

В Киеве решили, что лучшим ответом будет вызов посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого в Министерство иностранных дел Украины.

По официальной информации, во время встречи с послом было отмечено: заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше "не соответствуют действительности и неприемлемы".

"Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", - сказано в комментарии спикера МИД Олега Николенко, опубликованном на сайте ведомства.

Польский МИД пошел на аналогичный шаг в отношении посла Украины Василия Зварыча. А потом дров в огонь подбросил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Вызов польского посла - представителя страны, единственной, которая оставалась в Киеве в день вторжения России в Украину, - в МИД Украины не должен был состояться", - говорится в заявлении Моравецкого, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

Польский премьер назвал "ошибкой", которой быть не должно "в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине".

Важно: Моравецкий представляет правящую партию "Право и справедливость" (ПиС). Ее генеральный секретарь Кшиштоф Соболевский, в свою очередь, охарактеризовал действия украинского МИДа в отношении посла Польши как "игру с огнем", а с учетом того, что это произошло 1 августа (в этот день в 1944 году началось Варшавское восстание против нацистских захватчиков - Ред.) - "наглость", которая не может остаться без подобающего ответа.

"Врага Украина должна искать на востоке", - написал Соболевский в своем микроблоге в Twitter.

Полякам ответил замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига, который курирует международную деятельность.

"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение о том, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина на войне защищает "ценности и безопасность нашего региона и делает это также в интересах Польши и всего свободного мира". А у Киева в это время пытаются что-то "выторговать", и это "равнозначно вероломству".

О чем собственно речь, Сибига объясняет дальше.

"Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая себя опасности на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В таких исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов - равнозначно заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью", – пишет Сибига.

Марцин Пшидач действительно говорил о необходимости благодарности со стороны Украины, даже несмотря на то, что Польша ставит палки в колеса экспорту украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего, зерна. Его цитаты Сибига даже привел в своем посте.

"Самым главным сегодня является защита интересов польского фермера. У нас время урожая. Польское зерно необходимо собрать, сберечь и распределять по соответствующей, достойной цене", - заявил, в частности, в телепередаче Пшидач.

А Киев должен обращать внимание прежде всего на помощь Варшавы во время войны, а не "другие решения, когда идет речь об охране границы". То есть о запрете на импорт украинских сельхозтоваров.

Что пикировка вызвана трениями вокруг украинских поставок подтвердил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло в эфире "Polskie radio". Правда, по его словам, протекционистские меры польского правительства не стали провокацией.

Как утверждает Пекло, Варшава отреагировала в первую очередь на твит украинского премьера Дениса Шмыгаля в его микроблоге в Twitter. Тот обвинил Россию в срыве "зерновой сделки", уничтожении инфраструктуры черноморских портов Украины и "провоцировании мирового продовольственного кризиса". А также пожурил Польшу за то, что "в это критическое время" она намеревается и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС.

"Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины. Призываем наших партнеров и Европейскую комиссию обеспечить бесперебойный экспорт украинского продовольствия в ЕС. Это солидарность не только с Украиной, но и с миром, который нуждается в нашем зерне", - написал Шмыгаль.

Потушить эмоции взялся президент Зеленский, написавший, что Украина ценит поддержку Польши, которая вместе с Киевом "стала настоящим щитом Европы". При этом в Украине, по словам главы государства, видят "разные сигналы, что политика кое-где старается быть выше единства, а эмоции - выше фундаментальных интересов народов".

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Зерно и выборы

Стороны, на данный момент, остались "при своих".

И противоречия по поводу агропродукции сгладить не получилось.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в интервью изданию PAP заявил, что Варшава закроет границу для украинских сельхозтоваров после 15 сентября, даже если Европейская комиссия не продлит действие ограничительных мер для экспорта из Украины.

"Мы будем твердо отстаивать интересы польских фермеров. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие польских фермеров является нашим приоритетом", - заявил Телуш.

Примеру Польши могут последовать и Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния, в которых также действуют ограничения на импорт продовольствия из Украины.

Еще хуже ситуация будет, если поляки остановят не только импорт украинской сельхозпродукции в свою страну, но и ее транзит.

"Польский транзит остается ключевым направлением. Если мы не сможем вообще пользоваться или только в малом объеме сохранившейся нашей портовой инфраструктурой, польские порты становятся ближайшим выходом к морю. Плюс - румынская Констанца, хотя транспортная логистика туда может включать и Молдову, а это лишнее пересечение государственных границ. в общем это наиболее адекватные модели. Порты Хорватии, об использовании которых вроде бы договорился МИД - это из области экономического фэнтези", - комментирует экономист Алексей Кущ "Стране".

Если в будущем ситуация с экспортом кардинально не улучшится, украинские аграрии начнут меньше сеять, и это может стать плохой тенденцией.

"Благодаря "зерновой сделке" и сухопутным коридорам, удалось вывезти из страны большую часть прошлогоднего урожая зерновых. В этом году соберем, по прогнозам, на 30% меньше. То есть хранить собранное будет где, даже с учетом блокады и трудно прогнозируемой обстановки на западных границах. Но если мы будет так "падать" по сборам зерна и в последующие годы, то, через какое-то время дойдем до точки невозврата, когда не сможем даже себя обеспечивать зерном, а нарастить производство будет слишком сложно. Поэтому - помимо других причин - проблему с экспортом нельзя запускать", - говорит Кущ.

Главная версия, почему Польша заняла столь жесткую позицию в отношении украинского зерна и резко реагирует на любые претензии Киева по этому поводу - приближение выборов в Сейм, на которых правящей партии "Право и справедливость" предстоит тяжелая борьба с оппозицией за сохранение большинства в парламенте.

"На октябрь в Польше запланированы парламентские выборы. Я видел социологию двух-трехнедельной давности: у ПиС уровень поддержки - 33%, крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска - 31%, правоцентристов "Третьего пути" - 20%. Партии власти нужен рывок. ПиС хочет воспользоваться украинской тематикой. Основной электорат партии власти - село и консервативно настроенные поляки. Прохладное отношение к украинским беженцам, а то и антиукраинские настроения, довольно распространены в этих словах населения. Вот ПиС и позицией по украинскому зерну, и ужесточившейся риторикой в отношении "неблагодарного" Киева показывает, что стоит на страже польских интересов, как они их понимают", - полагает политолог Кость Бондаренко.

Киев сейчас явно не заинтересован в углублении противоречий с Польшей, через чью территорию в основном идут военные поставки союзников. Но и позволять садиться себе на голову тоже нельзя, считают эксперты.

"Поддерживаю реакцию украинских властей на "дружественные" шаги Польши. Это предательство общих интересов, борьбы Украины не только за свою независимость и целостность, но и безопасность Восточной, да и всей Европы. Нынешние требования Варшавы к Киеву проникнуты высокомерием, надменностью. Ей далеко до Лондона, где больше прав напоминать Украине, что было сделано в ее интересах. Поляки не думают, что сделанные сейчас заявления могут испортить и наши отношения после окончания войны", - говорит политический эксперт и телеведущий Дмитрий Спивак.

Как полагают собеседники "Страны" в политических и дипломатических кругах, до выборов в Сейм отношения Украины и Польши пройдут еще не одно испытание.

"Главное - чтобы наши власти сохранили выдержку и не пошли на поводу у тамошних горячих голов, которые хотят за украинский счет собрать побольше электоральный урожай. И не дай Бог вмешаться в политическую борьбу внутри Польши, подыграв даже косвенно оппозиционным партиям. Вот этого точно нам не простят, и тогда под ударом окажутся не только экспортные поставки, а наши долгосрочные стратегические планы по интеграции в ЕС и НАТО, которые обиженная "Право и справедливость" вполне может начать саботировать", - комментирует источник издания в парламентской группе дружбы с Польшей.

Союзники или конкуренты

В тоже время, нынешняя ситуация имеет не только предвыборное и аграрно-экономическое измерение.

Еще до полномасштабной войны, между Киевом и Варшавой возникали серьезные противоречия по историческим и идеологическим вопросам. В первую очередь - по теме отношения к Степану Бандере, ОУН-УПА и "Волынской резни" 1943 года (эти события в Польше официально признаны геноцидом, осуществленным силами ОУН-УПА).

После 24 февраля 2022 года данные темы поляки предпочитают особо не педалировать, но и полностью о них не забыли.

В начале июля польский Сейм единогласно принял резолюцию к 80-летию "Волынской резни", в которой Киев призывают признать вину.

"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны", - говорится в резолюции.

В тексте документа утверждается, что данные действия спланировали руководители ОУН, а совершили ОУН и УПА, "часто поддерживаемые гражданским населением Украины".

Очень все не просто и с реальным отношением поляков к евроинтеграции Украины.

"Страна" уже писала, что инициированные Польшей ограничения на украинский аграрный импорт показывают, что, в экономическом плане, Киев и Варшава являются не столько союзниками, сколько конкурентами.

"В случае вступления Украины в ЕС, Киев станет не союзником Польши, а ее главным конкурентом. Как минимум в экономическом плане. Конкуренция будет по всем фронтам. И на рынке продовольствия, и за финансовую помощь ЕС, и за внешние инвестиции. И даже за рабочую силу, если из Украины прекратится массовая трудовая миграция и украинцы начнут возвращаться домой. Поэтому не стоит удивляться, если через некоторое время поляки станут одними из главных "евроскептиков" относительно вступления Украины в ЕС, выдвигая предельно жесткие условия Киеву на пути евроинтеграции", - комментировал тогда ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

На эту же тему недавно опубликовала статью и Financial Times. Колумнист издания Тони Барбер заявил, что из-за экономических противоречий вступление в ЕС может оказаться для Украины даже труднее, чем присоединение к НАТО.

В этом контексте он напоминает о конфликте Украины и ее европейских соседей по поводу экспорта зерна.

"Этот спор свидетельствует о том, насколько сложно ЕС будет включить Украину, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире, но также и одну из беднейших стран Европы еще до войны. Без обширной реформы общей сельскохозяйственной политики ЕС и региональных схем помощи Украина имела бы огромные требования к бюджету ЕС — около 65% которого идет на эти две программы расходов", - пишет издание.

А поскольку на эти средства претендуют и другие страны ЕС, это может создать напряженность в отношениях старых и новых членов блока.

Отметим, что Польша является одним из главных получателей помощи от Евросоюза, а ее сельхозпроизводители имеют неплохие позиции на европейском рынке агропродукции. И появление внутри ЕС мощного конкурента в лице украинских аграриев им не особо нужно. Если даже сейчас, во время тяжелейшей войны, поляки прямо заявляют, что не намерены идти на какие-либо уступки Украине, которые бы противоречили интересам Польши, то после окончания боевых действий позиция польских властей может стать еще более жесткой.

Что, не исключено, будет очень серьезным фактором, влияющим на переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. А, соответственно, и на отношения Киева и Варшавы.