Варшава в любом случае закроет границу для агропродукции из Украины 15 сентября.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в интервью "Польскому радио".

"Даже если Европейская комиссия решит этого не делать, мы закроем границу. Считаю, что некоторые из пяти прифронтовых стран сделают то же самое. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие фермеров является нашим приоритетом", - сказал министр.

Напомним, в середине июля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки".

Как писала "Страна", в Польше хотят запретить ввозить сельхозпродукты из Украины в Евросоюз до конца года.

Ранее переговоры Еврокомиссии со странами, что запретили ввоз сельхозпродукции из Украины, не имели какого-либо успеха.

Также мы рассказывали, что Еврокомиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов на транзит агропродукции из Украины после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения. По данным Reuters, средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев.