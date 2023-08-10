Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия не применит ядерное оружие в Украине.

Об этом политик заявил в интервью газете The Washington Post.

"Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Путин его не использует. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей. И он не зависит от единоличного усмотрения Путина. Поэтому решение принимает не один человек", – сказал Дуда.

"Если говорить о ядерной угрозе, то меня гораздо больше волнуют возможные проблемы с атомными электростанциями в Украине. Я опасаюсь, что скорее всего может произойти нечто похожее на ядерную аварию. По моему убеждению, угроза взрыва на АЭС гораздо выше, чем в случае применения ядерного оружия", – добавил президент Польши.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, РФ может применить ядерное оружие.

Также Медведев пригрозил ударом по украинским АЭС.

В июне президент США Джо Байден назвал реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддастся на провокации и не будет применять ядерное оружие в Украине.