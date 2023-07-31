Блинкен считает, что угроза ядерной войны не страшнее изменения климата
Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на выходных в интервью австралийской новостной программе "60 минут".
У Блинкена спросили, какую из этих двух угроз следует считать более серьезным вызовом для человечества.
"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", — сказал Блинкен.
Госсекретарь добавил, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вызовов для международного порядка. Он подчеркнул, что в таких условиях "нужно быть многозадачными".
Ранее мы сообщали, что глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию: остановившиеся океанские течения превратят Европу в морозильник и откроют новый ледниковый период уже к концу столетия.
Также мы писали, что Евросоюз в рамках борьбы с потеплением рассматривает возможность заблокировать Солнце и уменьшить доступ его света на Землю.