Европейский союз присоединится к международным усилиям, чтобы оценить, являются ли крупномасштабные вмешательства, такие как отклонение солнечных лучей или изменение погодных условий Земли, жизнеспособными вариантами борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на некий документ ЕС.

Согласно документу, сообщество намерено оценить последствия быстрого потепления климата планеты для безопасности, особенно для обеспечения питьевой водой и продуктами питания, нехватка которых может спровоцировать конфликты и миграцию. Также будет дана оценка потенциальных опасностей изменений в атмосфере.

"Технологии создают новые риски для людей и экосистем, а также могут увеличить дисбаланс сил между странами, разжечь конфликты и поднять множество этических, правовых, управленческих и политических проблем", — говорится в документе.

Начало этого исследования подталкивает ЕС к дискуссии о роли климатической геоинженерии: является ли она полезной наукой или научной фантастикой с потенциально опасными последствиями для планеты и ее атмосферы. ЕС хочет инициировать международные обсуждения и разработку правил для этой молодой дисциплины.

"ЕС будет поддерживать международные усилия по всесторонней оценке рисков и неопределенностей климатических вмешательств, включая изменение солнечной радиации", — говорится в документе.

Подобные крупномасштабные вмешательства появились наряду с научными достижениями и растущей обеспокоенностью тем, что страны превысят свою цель по ограничению глобального потепления до 1,5°C. Чтобы остановить потепление и снизить активность Солнца, рассматриваются варианты вроде впрыскивания стратосферного аэрозоля, частицы которого в атмосфере уменьшат количество солнечного света, достигающего поверхности Земли. Эта методика основана на теории, по которой аэрозольные частицы отражают больше солнечного света обратно в космос, смягчая последствия глобального потепления.

Скептики говорят, что такие усилия в лучшем случае отвлекают внимание от устранения основного фактора глобального потепления: роста выбросов. Они предупреждают, что в худшем случае эти массовые вмешательства могут иметь непредвиденные побочные эффекты, такие как изменение жизненно важного режима дождя.

Некоторые ученые призвали заключить международное соглашение о неиспользовании таких методов.

Ранее мы сообщали, что климатологи предупредили о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах.

А президент США Джо Байден заявлял, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.