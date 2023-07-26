Вероятность масштабной ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, подобной случившемуся в Чернобыле, практически отсутствует. Даже в случае подрыва реактора изнутри, уровень радиации увеличился бы только в окрестностях.

Об этом заявило большинство ученых-ядерщиков, опрошенных The Financial Times.

Каждый реактор защищен надежной железобетонной оболочкой толщиной более метра. А сам корпус реакторов имеет толщину примерно 30 сантиметров. Даже если взорвать бомбу на крыше АЭС, то можно повредить лишь оболочку, отмечают ученые.

В настоящее время реакторы остановлены и производят минимальное количество йода-131, который был основным источником загрязнения в Чернобыле.

Кроме того, уровень воды в пруду-охладителе после разрушения Каховской ГЭС стабильный, есть скважины, а станция подключена к городскому водопроводу. На АЭС работают резервные электрогенераторы, говорится в материале.

О том, чем Украине может угрожать катастрофа на Запорожской атомной станции, мы подробно писали в отдельном материале.

Напомним, эксперты МАГАТЭ в сводке заявили, что обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской АЭС.

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что россияне разместили на энергоблоках Запорожской АЭС пулеметные гнезда.