Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области россияне усилили репрессии против сотрудников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Сообщается, что украинцы продолжают сопротивляться: не выходят на работу, саботируют исполнение решений профадминистрации.

Оккупанты применяют к работникам меры психологического и физического воздействия.

"Сотрудники Росгравдии и ФСБ России используют запугивания, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства банковских карт, захватывают мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Напомним, российская сторона до сих пор не допустила инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС.

Кроме того, по данным ГУР, Россия планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения. Разведка делает этот вывод на основе информации о том, что ФСБ распространяет среди личного состава российских войск информацию о якобы подготовке Украины к штурму ЗАЭС в конце июля.