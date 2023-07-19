Россия планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Разведка делает этот вывод на основе информации о том, что ФСБ распространяет среди личного состава российских войск информацию о якобы подготовке Украины к штурму ЗАЭС в конце июля.

"Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции под чужим флагом, которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС. По имеющейся информации, сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", - заявляет ГУР.

Напомним, несколько недель назад власти Украины неоднократно заявляли о подготовке РФ к подрыву ЗАЭС. Потом Буданов сказал, что угроза уменьшилась.

Также в "Энергоатоме" заявили, что россияне разместили на энергоблоках Запорожской АЭС пулеметные гнезда.

Ранее мы писали, что эксперты Американского ядерного общества заявили, что тщательно рассмотрели "худшие сценарии" развития событий на ЗАЭС, включая бомбардировку, умышленный подрыв реакторов и контейнеров с отработанным ядерным топливом. И они не думают, что на станции сложится ситуация, которая повлечет катастрофические последствия для здоровья населения.