Сегодня ночью Запорожская АЭС потеряла питание. ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию, отключение которой чревато потерей внешнего питания.

Об этом сообщает Энергоатом.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (Блекаутом)", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме сообщили, что в случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", который оккупанты используют с нарушением условий эксплуатации реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).

Как отметил и.о. исполнительного директора по производству и ремонтам ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач, при полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции – и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его при отсутствии охлаждающих насосов", - сообщил Ткач.

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Ранее мы писали, что экспертов МАГАТЭ допустили на крышу третьего и четвертого реакторов на Запорожской АЭС, и они не обнаружили там взрывчатки.

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