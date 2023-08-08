"Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для Запорожской АЭС уже после ее захвата.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС после вторжения было объявлено тендеров на 566 млн грн.

Например, состоялся тендер на 3 млн грн на закупку 3021 пар ботинок по 850 гривен.

"Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже самое продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", - пишет Железняк.

210 млн грн. было потрачено на организацию персонала станции, захваченной в марте 2022 года.

28 млн - на услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС.

12,5 млн - на проведение государственной экспертизы документации.

Ранее Минобороны неоднократно обвиняли в завышении цен на продукты.

Напомним, что в Украине в гостендерах запретили участвовать компаниям, связанным с Россией и Беларусью.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.