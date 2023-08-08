"Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для ЗАЭС уже после ее захвата россиянами
"Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для Запорожской АЭС уже после ее захвата.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Согласно данным из Prozorro, на ЗАЭС после вторжения было объявлено тендеров на 566 млн грн.
Например, состоялся тендер на 3 млн грн на закупку 3021 пар ботинок по 850 гривен.
"Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже самое продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", - пишет Железняк.
210 млн грн. было потрачено на организацию персонала станции, захваченной в марте 2022 года.
28 млн - на услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС.
12,5 млн - на проведение государственной экспертизы документации.
Ранее Минобороны неоднократно обвиняли в завышении цен на продукты.
Напомним, что в Украине в гостендерах запретили участвовать компаниям, связанным с Россией и Беларусью.
Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.