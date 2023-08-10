У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

"У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь", – сказал Дуда.

При этом он высказал мнение, что в качественном отношении "Украина сегодня обладает гораздо более современным военным потенциалом, чем Россия".

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в ходе контрнаступления. Также, по его словам, украинские бойцы сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом противника.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине сложно наступать и обороняться из-за нехватки дальнобойного оружия.

А сегодня в Белом доме заявили, что дали Украине все, о чем она просила для контрнаступления, но время не на ее стороне.