Массовое увольнение военкомов, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего вызвано потерями и "кровавым утомлением" в ходе контрнаступления.

Об этом пишет New York Times.

Кадровая перетряска военкоматов отражает "масштаб вызовов, стоящих перед Украиной после 18 месяцев жестоких боев".

"Хотя Киев не раскрывает данные о потерях, по оценкам западных официальных лиц и аналитиков, более 150 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены", - пишет издание.

Также "двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление".

Одновременно наблюдается другой процесс: чем сильнее становится мобилизация, тем больше число людей, пытающихся ее избежать. Как заявили украинские официальные лица, в среднем 20 человек в день арестовывают за попытку покинуть страну.

Также военные, с которыми поговорило издание, не верят, что замена военкомов повлияет на мобилизацию.

"Те, кто хотел бы избежать службы, все равно это сделают", - считает офицер по имени Андрей.

Напомним, что ГБР расследует уже сотни уголовных производств в отношении военкомов.

Также мы писали о том, что изменилось в украинских военкоматах после скандала с одесским военкомом Борисовым.