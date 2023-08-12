Массовое увольнение военкомов, вероятно, вызвано потерями в ходе контрнаступления — NYT
Массовое увольнение военкомов, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего вызвано потерями и "кровавым утомлением" в ходе контрнаступления.
Об этом пишет New York Times.
Кадровая перетряска военкоматов отражает "масштаб вызовов, стоящих перед Украиной после 18 месяцев жестоких боев".
"Хотя Киев не раскрывает данные о потерях, по оценкам западных официальных лиц и аналитиков, более 150 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены", - пишет издание.
Также "двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление".
Одновременно наблюдается другой процесс: чем сильнее становится мобилизация, тем больше число людей, пытающихся ее избежать. Как заявили украинские официальные лица, в среднем 20 человек в день арестовывают за попытку покинуть страну.
Также военные, с которыми поговорило издание, не верят, что замена военкомов повлияет на мобилизацию.
"Те, кто хотел бы избежать службы, все равно это сделают", - считает офицер по имени Андрей.
Напомним, что ГБР расследует уже сотни уголовных производств в отношении военкомов.
Также мы писали о том, что изменилось в украинских военкоматах после скандала с одесским военкомом Борисовым.