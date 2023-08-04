Украинские пограничники вскрыла тайник в фургоне, ехавшем в Молдову. Там обнаружились четверо военнообязанных, которые заплатили по четыре тысячи долларов, чтобы оказаться за границей.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

Сообщается, что ГПСУ донесли о предстоящей "контрабанде", поэтому она уже знала, что ищет. Пограничники добавили, что уклонистам не хватило до границы с Молдовой 300 метров.

Ранее мы рассказывали, как задержали уклониста, который прятался в вентиляционной шахте поезда на Перемышль. Призывника, скрученного калачиком, обнаружили в вентиляционной системе купе проводника на пропускном пункте "Мостиска-2". Помочь избежать мобилизации ему решил проводник поезда.

А недавно в Одесской области правоохранители предотвратили выезд за границу 32-летнего уклониста, который пытался покинуть страну путем заключения фиктивного брака с 56-летней женщиной с инвалидностью. Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили "смотрительницу", которая должна была все проконтролировать.