В Одесской области задержали чиновника одной из администраций, который подозревается в вымогательстве шести тысяч долларов у жены тяжело раненного на фронте бойца за его перевод в другое подразделение.

Об этом сообщает Нацполиция.

Вымогатель работает начальником сектора мобилизационной работы одной из военно-гражданских администраций и потребовал деньги от жены военнослужащего, получившего во время боевых действий ранения тяжелой степени. Чтобы избежать риска разоблачения и скрыть свои действия, чиновник привлек посредницу.

За указанную сумму он обещал повлиять на уполномоченных лиц воинской части. В частности, посодействовать в принятии ими решения о выдаче распоряжения для дальнейшего прохождения военной службы в другом подразделении.

В настоящее время чиновник задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области замкомандира воинской части вымогал 120 тысяч гривен у подчиненного военного.

А в Полтавской области поймали военного врача на вымогательстве взятки с непригодного к службе.