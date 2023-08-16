В Николаевском областном центре психического здоровья разоблачили масштабную схему оформления фальшивых справок для уклонистов от мобилизации. Их оформляли как психически больных, причем тариф за эту услугу был в разы меньше, чем в военкоматах.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Ежемесячный заработок от оформления справок превышал сотню тысяч долларов, хотя в больнице была установлена одна из самых низких цен за подделку документов о непригодности к военной службе - 1,5 тысячи долларов (для сравнения, в военкоматах цена справки о непригодности к военной службе начинается от 5000 долларов).

По данным следствия, схему организовал директор психбольницы, а его подельник правоохранитель занимался подбором клиентов. Последнего задержали на горячем при передаче медсправок и получении за них денег.

Сейчас решается вопрос о сообщении обоим подозрения. Устанавливается причастность остальных врачей.

Ранее мы писали, что в Черкасской области поймали на взятке сотрудницу военкомата, которая помогала уклонистам бежать за границу.

Напомним, ГБР расследует уже 112 уголовных производств в отношении военкомов, в основном, по делу о коррупции и помощи уклонистам. 15 обвинительных актов направлены в суд.