В среду, 23 августа, в Украине продолжается 546-й день войны с Россией.

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23 августа

09.50 Прокуратура публикует фото после утреннего авиаудара РФ по Херсону. Пострадал детский сад и жилые дома.

09.34 РФ пытается "подавить" работу спутников Starlink в Украине, заявил командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен в интервью газете The Washington Post.

США намерены создать в космосе свою сеть правительственных спутников для связи и других целей по аналогии со Starlink. В апреле были запущены первые 10 спутников, до конца года будут отправлены еще 18, в следующем году - 160, а глобальная цель - вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 спутников.

По словам Салтцмена, распространение такого массива спутников «представляет собой гораздо более сложную проблему».

«На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью созвездия Starlink. Русские пытаются это подавить», - заявил он.

WP добавляет, что эти попытки РФ остаются безуспешными.

09.00 За ночь из 20 запущенных по Украине "Шахидов" украинская ПВО сбила 11.

Из них, как уже говорилось, девять в Одесской области, где было попадание в зернохранилище на Дунае.

Еще два дрона сбили в Запорожской области.

08.23 Сегодня утром россияне обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевкой области.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Силы РФ ударили по Очакову в 06:29. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы. Также поврежден бытовой газопровод, крыша и перекрытие двухэтажного жилого дома и крыша одноэтажного жилого дома. Детали и последствия уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

08.15 Утром РФ нанесла авиаудары по Херсону.

Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.

В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.

08.02 Этой ночью "Шахиды" попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная на территории Одесской области.

В складских помещениях произошло возгорание, пожар локализован, его продолжают тушить.

Девять дронов при атаке были сбиты, сообщает ОК "Юг".

07.47 Так выглядит центр Изюма спустя почти год после освобождения города.

07.41 Москву и область ночью снова атаковали беспилотники.

Один из них попал по недостроенному зданию в "Москве-Сити", куда ранее уже дважды прилетали БПЛА.

По данным минобороны РФ, ещё два дрона были сбиты над территорией Можайского и Химкинского районов области.

Дрон, который упал у Москвы-сити, подвергся воздействию РЭБ.