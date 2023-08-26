Служба безопасности Украины задержала еще 4-х военкомов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах. Руководителей ТЦК задержали в Киеве, Одессе и Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они оформляли военнообязанным фиктивные документы о непригодности к военной службе. Стоимость составляла до 10 тысяч долларов за человека. Сумма зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей клиентов.

За это в Киеве был задержан начальник райвоенкомата и глава одной из столичных военно-врачебных комиссий. Ранее ГБР сообщало о задержании руководителя Подольской ВЛК.

В Харьковской области задержан руководитель райвоенкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен.

В Одессе ликвидировали схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.

Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Напомним, накануне по всей Украине провели более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. Военкоматы и комиссии подозревают в выдаче за деньги необоснованных постановлений о непригодности военнообязанных к воинской службе.

Ранее мы писали, что ГБР расследует уже 112 уголовных производств в отношении военкомов, в основном, по делу о коррупции и помощи уклонистам.