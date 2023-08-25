Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки коррупции на сумму 14 миллионов гривен у заместителя областного одесского военкома Дениса Галушко.

Информация о результатах мониторинга образа жизни была опубликована на сайте организации.

Согласно этим данным, его семья за последние годы (особенно активно за 2023 год) приобрела много разных объектов имущества, стоимость которых не покрывается легальными заработками.

Так, по данным НАПК, начиная с 2020 года тёща военкома приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В 2022 году она приобрела автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D, указав в договоре купли-продажи цену авто 5 тыс. гривен, хотя такой автомобиль в действительности стоит около 4 млн. Также осенью прошлого года она купила жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн грн.

Мать Галушко прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн, также не будучи финансово способной на это согласно официальным доходам.

Сын военкома купил квартиру в Одессе за 563 тыс. грн.

Жена Галушко осенью 2021 обзавелась автомобилем Mazda CX-5, также занизив цену в договоре купле-продажи до 50 тыс. грн, хотя реальная стоимость машины свыше миллиона. Летом 2023-го она купила Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн. грн.

Кроме этого, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли скопить законно. Указанные денежные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн.

Ранее в НАПК выявили признаки незаконного обогащения у бывшего днепропетровского военкома.

Также мы описывали, как работает коррупционная вертикаль в украинских военкоматах.