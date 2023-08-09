Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Алексей Новиков заявил, что правоохранители начали 135 мониторингов образа жизни военнослужащих.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", - сообщил Новиков.

По его словам, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добропорядочные.

"Не все военнослужащие ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно", - отметил глава НАПК.

Напомним, ГБР сообщило, что расследует уже 112 уголовных производств в отношении военкомов, в основном, по делу о коррупции и помощи уклонистам. 15 обвинительных актов направлены в суд.

Ранее мы писали, что суд арестовал с залогом в три миллиона гривен главного донецкого военкома, которого подозревают в организации схем незаконного обогащения своего окружения.

Также мы сообщали, что ГБР задержало начальника киевского военкомата, участвовавшего в масштабной схеме переправки мужчин за границу.