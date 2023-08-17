НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн у экс-начальника Днепропетровского облвоенкомата Анатолия Пикала по результатам мониторинга образа жизни.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал агентства.

Так, было установлено, что в декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов.

В ходе мониоринга, однако, установлено, что отец военкома за последние 4 года приобрёл движимое и недвижимое имущество на сумму 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобиль AUDI А6 и VOLKSWAGEN ID.6.

Отец Пикало стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом 1 100 000 грн, сформированным за счёт его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1 150 000 грн.

Жена военкома в прошлом году получила 65 тысяч долларов в качестве подарока от своего отца, хотя его законный доход за всю жизнь оценен значительно меньше.

Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году приобрёл два земельных участка и жилой дом.

НАПК установило, что совокупный доход Пикало и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретённых вышеупомянутых активов.

Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для привлечения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования в отношении военкома.

Перед этим стало известно, что в Одесской области главе одного из районных военкоматов вручили сразу четыре протокола о коррупции.

Ранее мы рассказывали как в Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова, подозреваемого в коррупции.