В Черкасской области сообщено о подозрении работнику военкомата и двум сообщникам в получении 3 тыс. долларов США. На этот раз деньги были переданы за то, чтобы встать на воинский учет, а не сняться с него.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые получили 3 тысячи долларов. За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на воинский учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.

Одного из них уже арестовали, в отношении двух других лиц в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Также мы сообщали, что в Одесской области главе одного из районных военкоматов вручили сразу четыре протокола о коррупции. По данным следователей, военком одновременно возглавлял ТЦК и находился на руководящих должностях четырех жилищно-сервисных центров, где получал дополнительный доход. За два года сумма составила почти 210 тысяч грн.