Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Документ под №491/2023 появился на сайте президента.

Таким образом, Зеленский ввел в силу решение СНБО от 11 августа.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины".

2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий указ вступает в силу дня опубликования", - сказано в тексте документа.

Новыми военкомами планируют назначать боевых офицеров, прошедших через фронт.

Многие работники военкоматов считают, что пока есть спрос со стороны мужчин, желающих уехать за границу за деньги, будет и предложение. То есть массовое увольнение проблему не решит. А в НАПК полагают, что нужно менять правила выезда за границу вместо масштабных чисток в военкоматах.

Мы разбирались, что изменилось в военкоматах после скандала с одесситом Евгением Борисовым, у которого обнаружились дорогая недвижимость и парк элитных авто.