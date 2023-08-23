"Страна" узнала подробности вчерашних массовых обысков, которые прошли по военкоматам. Правоохранители отрабатывают по плану военкоматы и военно-врачебные комиссии с самыми высокими цифрами выданных "белых билетов".

По данным наших источников в правоохранительных органах, истории болезни белобилетчиков будут отправлены на экспертизу. Если обнаружат признаки фальсификаций медицинских документов, уголовную ответственность понесут выдавшие их медики и военкомы.

"Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут "колоться" и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема", - сообщил источник.

По данным правоохранителей, по всей стране было проведено 200 обысков, в результате правоохранители изъяли 10 тысяч личных дел белобилетчиков. Источники предполагают, что подавляющее большинство из них уже находятся за границей.

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