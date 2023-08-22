Во вторник, 22 августа, в Одессе полиция пришла с обыском в военкомат.

Об этом сообщают местные паблики.

Причина обыска неизвестна.

Ранее мы уже сообщали, что ГБР сообщило о подозрении военному, который использовал подчиненных бойцов как бесплатную рабочую силу и почти год заставлял их строить ему частный дом в Одесской области. Солдаты занимались строительством дома для замкомандира батальона.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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