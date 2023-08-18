Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении военному, который использовал подчиненных бойцов как бесплатную рабочую силу и почти год заставлял их строить ему частный дом в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

По данным следствия, заместитель командира батальона одной из воинских частей Одесской области почти год (с августа 2022 года) заставлял подчиненных строить ему частный дом под Одессой.

Зарплата им за это платилась как военным. Таким образом, государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Теперь военному грозит 12 лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением.

Напомним, недавно в Закарпатской области задержали военного комиссара, который заставлял солдат строить ему дом. В МВД Украины выяснили, что военком купил участок под строительство во время военного положения и оформил имущество на близкого родственника. Сообщалось, что трое солдат вместо службы занимались строительными работами на его участке.

Также мы рассказывали, что сыну львовского военкома подарили дом с земельным участком стоимостью в миллионы гривен.