В понедельник, 22 августа, в Украине продолжается 545-й день войны с Россией.

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22 августа

11.02 Зеленский встретился с президентом Сербии Вучичем.

Говорит, у них состоялся "открытый, честный, продуктивный разговор".

"Об уважении к уставу ООН и нерушимости границ, о будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", - написал Зеленский.

В свою очередь Вучич заявил, что это был "хороший и открытый разговор обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира".

"Мы коснулись событий в Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта", - заявил президент Сербии.

10.28 ВСУ показали видео захода в Работино на Запорожском фронте, за которое уже много недель идут тяжелые бои.

На видео показано эвакуация из села пожилых людей на БМП "Брэдли". Люди рассказывают, что у них не было воды и света, были проблемы с продуктами. Говорят, сидели в подвалах.

10.07 Появились спутниковые снимки аэродрома Сольцы в Новгородской области после атаки дронов на выходных.

На снимках от 21 августа виден обгоревший след на месте, где раньше располагался один из самолетов, а остальные бомбардировщики уже передислоцированы.

В Минобороны РФ подтвердили, что горел один самолет.

10.00 В результате ночного удара по Запорожью пострадало предприятие, сообщает МВД.

На объекте начался масштабный пожар, загорелись также 14 автомобилей.

Пожар потушили, обошлось без пострадавших.

09.34 МВФ недоволен тем, что в Украине решили не возвращать проверки предпринимателям до конца действия военного положения.

Об этом пишет нардеп Железняк со ссылкой на три источника.

Напомним, что норма о возвращении налоговых проверок содержалась изначально в законопроекте 8401, принятие которого было требованием МВФ. Помимо прочего он предусматривал возврат довоенных налогов (в частности, отмену 2% налога для бизнеса).

Но этот законопроект в целом и возвращение проверок в частности вызвало большое возмущение предпринимателей. И, по итогу, власти пошли на компромисс, изъяв перед вторым чтением из текста закона норму о возвращении налоговых проверок до окончания военного положения.

Исключение было сделано только для производителей и торговцев подакцизных товаров, сферы азартных игр, финансовых и платёжных услуг.

09.25 Болгария может передать Украине около 100 единиц советской бронетехники, заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу.

Передача может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит местный парламент.

09.10 Сообщают о взрывах в Херсоне.

08.42 Ночью по окрестностям Запорожья ударили две ракеты и три беспилотника.

Власти региона говорят об ударе по открытой местности и поврежденных домах. Пострадавших нет.

08.33 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 22 августа.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Работино ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.

08.29 Wall Street Journal публикует материал о ситуации под Купянском, который, как пишет издание, Россия намерена штурмовать.

- Синьковка, о захвате которой вчера сообщали некоторые телеграм-каналы, находится в серой зоне. Территории севернее этого села заминированы ВСУ - на данный момент это основная помеха, чтобы подойти к Купянску с севера.

- россияне ведут штурмы небольшими группами пехоты (как утверждается, силами бывших заключенных). Но также здесь присутствуют их отряды воздушного десанта.

- в последние недели количество обстрелов со стороны российской артиллерии заметно увеличилось.

- российские войска также продвигаются к югу от Купянска с целью занять весь восточный берег реки Оскол и захватить стратегические высоты, окружающие Купянск с востока.

- тактика России на севере мешает Киеву мобилизовать силы, необходимые для прорыва основных рубежей России на юге - до того, как погодные условия значительно затруднят наступление осенью.

- Москва рассчитывает, что контрнаступление Украины потерпит неудачу и война превратится в затяжной конфликт на истощение, в котором "Россия с ее огромным военно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество".

07.55 Ночью РФ обстреляла Волчанск в Харьковской области. Повреждены четыре частных дома. В одном из них их-под завалов достали 56-летнюю женщину. В госпитализации она не нуждалась.

Также ночью РФ ударила по Купянску-узловому. Поврежден частный дом. Там произошел пожар.

07.40 Утром РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Известно об 1 пострадавшем и 20 поврежденных домах.

Также ночью и утром РФ атаковала Синельниковский район. Повреждено частное предприятие, там был пожар. Повреждена линия электропередач.

Обошлось без пострадавших.

07.30 В РФ сообщают, что в Московской области сбили два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.

В Красногорске обломки дрона повредили многоэтажку. В 25-этажном доме поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.

Телеграм-каналы пишут, что дрон мог направляться к расположенному неподалеку зданию правительства Московской области.

Параллельно снова остановлена работа аэропортов. Более 30 рейсов задерживаются, почти 10 отменены во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Еще два дрона, как заявляется, были сбиты ночью в Брянской области РФ.