В администрации Джо Байдена не считают, что война в Украине зашла в тупик.

Об этом заявил на онлайн-брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамичное. С обеих сторон происходят атаки и оборона в разных точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, как Украина продолжает методично и систематически отвоевывать территории", - сказал американский чиновник.

В последние дни по западным изданиям снова прокатилась волна публикаций о том, что контрнаступление не принесло желаемых результатов.

Украина в этом году не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя.

Такой прогноз делает разведсообщество США, пишет Washington Post.

"Мрачная оценка основана на жестоком мастерстве России в защите", - пишет издание и добавляет, что в обороне РФ "превзошла все ожидания".

Ранее Зеленский назвал причину задержки весеннего наступления украинской армии.

"У нас был дефицит танков. Могли погибнуть тысячи человек. Вы пройдете 1-2-3-5 км, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна", – заявил Зеленский.